Офис украинского президента ответил на слова Резникова о депортации крымчан

Украина не станет депортировать россиян в случае "возвращения" Крыма. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Украина не станет депортировать россиян в случае "возвращения" Крыма. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Он таким образом прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, который ранее сообщил, что после "возвращения" Крыма Киев "выдворит" с полуострова всех россиян.

"Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя", — заявил Жовква.

Высказывания Резникова продиктованы истерикой, так как ни о каком "возвращении" полуострова под контроль Украины не может быть речи, сообщал ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Крым стал частью России в марте 2014 года в ходе референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение полуострова к составу РФ. Власти Украины по-прежнему не согласны с таким исходом событий, хотя президент Владимир Путин не раз сообщал, что вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт.