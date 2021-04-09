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18:36   9 Апреля 2021
Общество

Украинцы увидели новую угрозу в американских базах рядом с Харьковом

Украинцы увидели новую угрозу в американских базах рядом с Харьковом

Харьковчане отправили официальную жалобу с требованием огласить информацию о работе американских лаборатории рядом с городом.

Жители Харькова боятся, что проводимые в научном учреждении эксперименты опасны для здоровья. Местное население предполагает, что в лаборатории разрабатывают ГМО и химическое оружие.

Причина вспышек заболеваний среди харьковчан — работа сотрудников учреждения, которое имеет тесные связи с пентагоном, считает глава организации "Трудовая Харьковщина" Павел Тищенко. Местные жители жалуются, что жить в регионе стало невозможно и их пытаются извести.

"Медики начали замечать, что, как только пролетают вертолеты или самолеты, начинаются какие-то обострения", — отметил Тищенко.

Три государственные структуры ответили на запрос общественников, в котором говорилось, что киевские эксперты признают факт сотрудничества Украины с минобороны США, но в тексте власти упомянули: "все исключительно во благо и ради безопасности". По мнению экспертов, харьковский полигон, где содержатся угрожающие человечеству патогены смертельных вирусов и бактерий, может служить источником африканской чумы. Как передает НТВ, журналист Иван Южинцев отметил, что все биологические лаборатории стоит воспринимать как потенциальную угрозу.

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#сша #украина #харьков

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