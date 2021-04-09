Пригожин ответил "кучке дегенератов", пожелавшей включить его в "черный список"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на планы либеральных организаций внести его в так называемый "черный список".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на планы либеральных организаций внести его в так называемый "черный список".

О намерении создать такой "черный список" заявили "Открытая Россия" (нежелательная в РФ организация) и "Гражданское общество". Как стало известно, представители этих организаций запустили проекты по сбору информации о бизнесменах, которые поддерживают курс российской власти.

Авторы проекта заявили, что внесут компании таких предпринимателей в "черные списки" и будут рекомендовать не пользоваться их товарами и услугами. Журналисты Daily Storm сообщили, что, по их данным, предпринимателя Евгения Пригожина собираются включить в этот список, и поинтересовались мнением бизнесмена по этой ситуации. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий Евгения Пригожина по данному вопросу.

"Я, как и все бизнесмены, которые против дестабилизации ситуации в стране, а значит против несистемной оппозиции, также с удовольствием доплачу, чтобы меня включили в этот список. Денег им давать нельзя, поэтому отдам презервативами, чтобы такие дебилы больше не размножались", — заявил он.

Кроме того, предприниматель заявил, что в стране будет бардак, если поочередно закрывать, а затем открывать производства в угоду разным группам.

"Если каждый раз в угоду политическим настроениям узкой группы олухов то закрывать производство сыра, то открывать производство сыра, представляете, какой у нас будет бардак. Легче, чтобы кучка дегенератов пользовалась презервативами, чем бесконечно открывать-закрывать заводы и фабрики", — добавил он.

В пресс-службе компании "Конкорд" уточнили, что сыровар Олег Сирота ранее поддержал создание списка и выразил готовность даже заплатить за попадание в него.