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18:29   9 Апреля 2021
Происшествия

Арест адвоката экс-полковника Захарченко продлится до 7 июня

Арест адвоката экс-полковника Захарченко продлится до 7 июня

Пресненский суд Москвы арестовал адвоката "золотого полковника" Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко до 7 июня, сообщили в пресс-службе инстанции. 

Юриста подозревают в передаче взятки в 500 тыс. рублей. Следствие полагает, что Горбатенко в период с июля по август 2018 года выступил посредником при передаче денег в интересах своего знакомого.

Мужчина, как выяснилось, договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что, если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материалов проверки в орган предварительного следствия для уголовного дела. В настоящий момент осуществляется правовая оценка действий правоохранителей.

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#суд #захарченко #адвокат

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