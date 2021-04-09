Арест адвоката экс-полковника Захарченко продлится до 7 июня

Пресненский суд Москвы арестовал адвоката "золотого полковника" Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко до 7 июня, сообщили в пресс-службе инстанции.

Пресненский суд Москвы арестовал адвоката "золотого полковника" Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко до 7 июня, сообщили в пресс-службе инстанции.

Юриста подозревают в передаче взятки в 500 тыс. рублей. Следствие полагает, что Горбатенко в период с июля по август 2018 года выступил посредником при передаче денег в интересах своего знакомого.

Мужчина, как выяснилось, договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что, если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материалов проверки в орган предварительного следствия для уголовного дела. В настоящий момент осуществляется правовая оценка действий правоохранителей.