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18:19   9 Апреля 2021
Политика

Социальный опрос продемонстрировал отношение граждан Польши к Белоруссии

Социальный опрос продемонстрировал отношение граждан Польши к Белоруссии

Центр польско-российского диалога и согласия провел опрос, во время которого граждане Польши прокомментировали происходящее в Белоруссии.

Об этом сообщило издание Polskie Radio. Отмечается, что поляки заявили о практически однозначном одобрении миграции из Белоруссии и Украины. Польское СМИ сочло этот факт показательным на фоне колоссальной волны экономической миграции, которая пришлась на долю Варшавы.

Уточняется, что сначала в страну активно мигрировали граждане Украины, а в последний год наблюдается нарастающая, хотя еще не достигшая уровня Киева, тенденция со стороны Белоруссии.

Граждане Польши считают, что процесс миграции белорусов является рациональным и необходимым для страны как с экономической, так и социальной точки зрения.

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#украина #польша #белоруссия

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