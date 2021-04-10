Меркель отменила акцию в память о жертвах фашистской Германии

Правительство Германии проигнорировало просьбу местных активистов о проведении минуты молчания в память о погибших во Второй мировой.

Правительство германии во главе с канцлером Ангелой Меркель проигнорировали просьбу председателя «Объединения восточных земель» ГДР Иоахима Бонатса о проведении в стране акции в память о жертвах фашистской Германии. Погибших во Второй мировой не почтят даже минутой молчания, сообщил с его слов руководитель представительства «Офицеров России» в Германии Олег Еременко.

На пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей, немецкий спикер раскритиковал политику германских властей.

«К сожалению, акцию отменили. Вместо этого, к сожалению, все деньги немецких налогоплательщиков переводятся на Украину, где почитаются совершенно другие жертвы», – сетует Бонатс.

Между тем представительство «Офицеров России» в ГДР начало собирать добровольные пожертвования для борцов с фашизмом и пострадавших от него. В акции приняли участие более 1800 граждан Германии, а также россиян, проживающих на территории этой страны.