Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Донбассе. Помимо этого, Эрдоган рассказал Владимиру Путину о мерах по борьбе с пандемией коронавируса в Турции, а также обозначил приоритетной задачей обеспечение безопасности туристов, отдыхающих в стране. Также лидеры государств обсудили поставки и возможное совместное производство вакцины "Спутник V".

"Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", — сообщили в пресс-службе.

По просьбе Эрдогана Путин рассказал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса и высказал обеспокоенность опасными провокациями Киева.