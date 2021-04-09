Похороны театрального режиссера Фурманова пройдут 12 апреля в Петербурге

Театрального режиссера Рудольфа Фурманова похоронят на Большеохтинском кладбище в Петербурге.

Театрального режиссера Рудольфа Фурманова похоронят на Большеохтинском кладбище в Петербурге.

Церемония прощания с Фурмановым состоится 12 апреля. В 11:00 с режиссером простятся в театре "Русская антреприза", в 14:00 панихида пройдет в Никольском Богоявленском Морском соборе, где крестили Фурманова в детстве. Захоронение начнется в 16:00 на кладбище, где похоронены близкие покойного.

Рудольф Фурманов скончался сегодня утром от последствий коронавирусной инфекции. О смерти режиссера сообщил в Facebook его внук. Парень не назвал обстоятельства ухода своего дедушки.

Фурманов с детства играл в кино и театре. На его счету более 80 ролей. В 1988 году он основал в Петербурге театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.