Врач рассказал о количестве антител к COVID-19 после сдачи плазмы

Представитель департамента здравоохранения Москвы заявил, что донорский плазмоферез не влияет на содержание антител.

Представитель департамента здравоохранения Москвы заявил, что донорский плазмоферез не влияет на содержание антител.

При сдаче плазмы крови количество антител к коронавирусу у доноров не снижается, заявил Андрей Буланов, главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы.

"Донорский плазмоферез в используемом режиме не влияет на содержание антител. У доноров, как у всех переболевших COVID-19, с течением времени отмечается снижение титра специфичных антител, но это естественный процесс", — сообщил врач.

Минимальный интервал для сдачи плазмы крови составляет 14 дней. На сегодняшний день доноры сдали более 13 тонн плазмы. Ее применение эффективно в любой эпидемиологической ситуации, в том числе и при лечении коронавирусной инфекции.