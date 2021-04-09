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17:21   9 Апреля 2021
Общество

Врач рассказал о количестве антител к COVID-19 после сдачи плазмы

Врач рассказал о количестве антител к COVID-19 после сдачи плазмы

Представитель департамента здравоохранения Москвы заявил, что донорский плазмоферез не влияет на содержание антител.

При сдаче плазмы крови количество антител к коронавирусу у доноров не снижается, заявил Андрей Буланов, главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы.

"Донорский плазмоферез в используемом режиме не влияет на содержание антител. У доноров, как у всех переболевших COVID-19, с течением времени отмечается снижение титра специфичных антител, но это естественный процесс", — сообщил врач.

Минимальный интервал для сдачи плазмы крови составляет 14 дней. На сегодняшний день доноры сдали более 13 тонн плазмы. Ее применение эффективно в любой эпидемиологической ситуации, в том числе и при лечении коронавирусной инфекции.

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#донор #коронавирус #плазма крови

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