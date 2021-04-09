Мечтавший о свободе северокореец умер в Бурятии

Один из четырех граждан КНДР, бежавших из республики, погиб до задержания российскими пограничниками в Бурятии. Он попросил друзей бросить его умирать.

Один из четырех граждан КНДР, бежавших из республики, погиб до задержания российскими пограничниками в Бурятии. Он попросил друзей бросить его умирать.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала новые подробности инцидента, связанного со сбежавшими из КНДР и задержанными в РФ северокорейцами. В 2019 году российские пограничники поймали трех мужчин на границе с Монголией. Однако изначально беглецов, как оказалось, было четверо, заявила Жамбалова.

Один из северокорейцев, мечтавших о свободе, просто не смог продолжить путешествие. Пожилой мужчина попросил своих друзей бросить его в Бурятии и там скончался, отметила правозащитница. А задержанные в РФ граждане КНДР все же смогли обрести новый дом. После отбытия наказания за пересечение границы они улетели в Южную Корею и стали ее гражданами.