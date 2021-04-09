В Турции уточнили дату прохода кораблей ВМС США через Босфор в Черное море
Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей ВМС США в Черное море. Об этом сообщает посольство России в Анкаре.
Как стало известно прежде, два военных корабля американских военно-морских сил проследуют из Средиземного моря в Черное через Босфор. Об этом Вашингтон заранее уведомил Турцию.
Указывается, что в черноморской акватории они будут находиться с 14-15 апреля по 4-5 мая.
"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", — рассказали РИА Новости в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что США могут направить в Черное море корабли на фоне якобы "роста российской активности" у российско-украинской границы.