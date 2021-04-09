Похороны принца Филиппа пройдут по написанному им сценарию

Супруг королевы Елизаветы давно много лет работал над планом церемонии прощания

В Великобритании объявлен траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Официальная дата похорон герцога Эдинбургского не объявлена, однако известно, что церемония прощания пройдет по его сценарию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сценарий своих похорон принц Филипп продумывал несколько лет. Так, например, он отказался от церемонии на государственном уровне в пользу более скромной.

Отпевание состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле. Присутствовать будут только родственники и приближенные к королевской семье. В часовне похоронены родители королевы и ее сестра Маргарет, а принца Филиппа, вероятно, похоронят в садах Фрогмор на территории замка, вблизи мавзолея королевы Виктории и принца Альберта.

Принц Эдинбургский Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, через два месяца ему могло бы исполнится 100 лет. Подробнее о жизни консорта читайте в материале «Политика Сегодня».