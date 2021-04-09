Украина уже начала ощущать первые последствия махинаций с «Мотор Сич»

А Владимир Зеленский потерял репутацию в глазах чиновников из Евросоюза.

Незаконная национализация завода «Мотор Сич» начинает отражаться на украинской экономике, считает член молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тимур Маслов. В эфире телеканала «Перший Незалежний» он объяснил, что действия президента Владимира Зеленского в этой части привели к тому, что страна теряет свой имидж в глазах других государств.

«Это отражается и на рейтинге президента, и на иностранных инвестициях в Украину. То есть у нас уже сокращение инвестиций с начала года на 800 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Большая часть этих денег — это Китай. Мы, откровенно говоря, кинули Китай на деньги с "Мотор Сич", и теперь нам прилетает, пока небольшая, но "ответка"», — заявил спикер.

По словам Маслова, Киев в будущем потеряет еще больше денег, потому что Пекин будет и дальше «наказывать» украинские власти за национализацию завода «Мотор Сич», передает Федеральное агентство новостей. Член «Оппозиционной платформы — За жизнь» рассказал, о каких цифрах идет речь:

«Это сокращение инвестиций на 43–50% в промышленность и сельское хозяйство, плюс китайцы поехали официальной делегацией в Крым, что я тоже считаю частью "ответки" Украине. И теперь у нас из-за уменьшения инвестиций будет каждый год на 10–15 миллиардов долларов увеличиваться дефицит бюджета».

В заключение Тимур Маслов обратил внимание, что больше всего пострадала репутация президента Владимира Зеленского. Теперь многие страны Европейского союза настроены в его отношении крайне скептически.

Деятельность завода «Мотор Сич» была остановлена в 2016 году, после того, как Служба безопасности Украины (СБУ), возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» из-за продажи главой предприятия части акций китайским инвесторам. За прошедшие с того момента годы треть сотрудников были вынуждены уволиться, предприятие не модернизируется. На протяжении трех лет не проводятся акционерные собрания, при этом акционеры не получают дивидендов и не имеют возможности принять участия в управлении акционерным обществом.