17:00 9 Апреля 2021Происшествия
Суд избрал меру пресечения для второго задержанного в Симферополе боевика
Мужчину, задержанного в Симферополе по подозрению в подготовке теракта, отправили в СИЗО.
Мужчину, задержанного в Симферополе по подозрению в подготовке теракта, отправили в СИЗО.
Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об аресте второго фигуранта дела о подготовке теракта в одном из образовательных учреждений региона. Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО. Ранее суд в Симферополе избрал точно такую же меру пресечения в отношении сообщника боевика.
Силовики провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности в регионе сегодня утром. В рамках организованных мероприятий они задержали двух сторонников запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам".