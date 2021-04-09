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17:00   9 Апреля 2021
Происшествия

Суд избрал меру пресечения для второго задержанного в Симферополе боевика

Суд избрал меру пресечения для второго задержанного в Симферополе боевика

Мужчину, задержанного в Симферополе по подозрению в подготовке теракта, отправили в СИЗО.

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об аресте второго фигуранта дела о подготовке теракта в одном из образовательных учреждений региона. Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО. Ранее суд в Симферополе избрал точно такую же меру пресечения в отношении сообщника боевика.

Силовики провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности в регионе сегодня утром. В рамках организованных мероприятий они задержали двух сторонников запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

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#арест #боевик #симферополь

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