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16:58   9 Апреля 2021
Общество

ВОЗ высказалась о смешивании вакцин от коронавируса разных производителей

ВОЗ высказалась о смешивании вакцин от коронавируса разных производителей

Возможность смешивания вакцин против коронавирусной инфекции от разных производителей прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты ВОЗ сообщили, что не обладают сведениями о том, можно ли сделать первую инъекцию препаратом одного производителя, а вторую от другой компании. До этого глава Минздрава Франции Оливье Веран сообщил, что люди в возрасте младше 55 лет, которые получили первый укол вакциной AstraZeneca, вторую инъекцию могут сделать другим препаратом.

Актуальные данные о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения обновляются и дополняются каждые 24 часа.

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#вакцинация #воз #коронавирус

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