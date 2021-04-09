ВОЗ высказалась о смешивании вакцин от коронавируса разных производителей

Возможность смешивания вакцин против коронавирусной инфекции от разных производителей прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Возможность смешивания вакцин против коронавирусной инфекции от разных производителей прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты ВОЗ сообщили, что не обладают сведениями о том, можно ли сделать первую инъекцию препаратом одного производителя, а вторую от другой компании. До этого глава Минздрава Франции Оливье Веран сообщил, что люди в возрасте младше 55 лет, которые получили первый укол вакциной AstraZeneca, вторую инъекцию могут сделать другим препаратом.

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