Аноним сообщил о "минировании" ТРК "Невский центр"

Сотрудников и посетителей ТРК "Невский центр" эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании". На месте работают правоохранители.

Сотрудников и посетителей ТРК "Невский центр" эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании". На месте работают правоохранители.

Специалисты осмотрели молл и не обнаружили взрывчатых веществ, передают "Невские Новости". Из-за выходки неизвестного злоумышленника работа торгового центра была прервана, встревоженные покупатели поспешили покинуть территорию и не стали дожидаться окончания проверки. Сейчас "Невский центр" снова открыт.

За день до этого анонимы "заминировали" три районных суда — Колпинский, Петродворцовый и Василеостровский. Тревога оказалась ложной, но помешала работе учреждений.