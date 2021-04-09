16:51 9 Апреля 2021Происшествия
Аноним сообщил о "минировании" ТРК "Невский центр"
Сотрудников и посетителей ТРК "Невский центр" эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании". На месте работают правоохранители.
Сотрудников и посетителей ТРК "Невский центр" эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании". На месте работают правоохранители.
Специалисты осмотрели молл и не обнаружили взрывчатых веществ, передают "Невские Новости". Из-за выходки неизвестного злоумышленника работа торгового центра была прервана, встревоженные покупатели поспешили покинуть территорию и не стали дожидаться окончания проверки. Сейчас "Невский центр" снова открыт.
За день до этого анонимы "заминировали" три районных суда — Колпинский, Петродворцовый и Василеостровский. Тревога оказалась ложной, но помешала работе учреждений.