Опубликованы фото королевской семьи Великобритании 1953 года

Уникальные кадры королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, датированные 1953 годом, появились в Интернете.

Уникальные кадры королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, датированные 1953 годом, появились в Интернете.

Снимки показали пользователям Сети в честь грядущего юбилея королевы. На фото попала не только Елизавета II, но и ее супруг принц Филипп, который скончался в возрасте 99 лет 9 апреля.

Опубликованные кадры были сделаны во время подготовки Букингемского дворца к рождественским праздникам. Также были показаны снимки 1960-х и 1970-х годов.

Премьера документального фильма о Елизавете II должна была состояться 9 апреля, однако из-за смерти принца Филиппа ее перенесли. В киноленте зрители смогут увидеть архивные кадры, сделанные во время визита королевской особы в Белград в 1971 году.