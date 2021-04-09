Премьер Великобритании Джонсон отметил вклад принца Филиппа в укрепление монархии

Британский премьер-министр Борис Джонсон указал на вклад покойного мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, в усиление монархии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон указал на вклад покойного мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, в усиление монархии.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля. Он умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. Джонсон выступил по случаю смерти супруга Елизаветы II.

"Он помог направлять королевскую семью и монархию, которая остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны", — заявил премьер-министр.

Джонсон выразил соболезнования королеве и всей ее семье в связи с потерей родственника. Британский политик также поблагодарил принца Филиппа от имени страны за работу.