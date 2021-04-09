Корнилов объяснил, почему американцы перестали делать ставку на Тимошенко

Американцы, ясно дают понять, кого из украинских политиков они хотели бы видеть на каких ключевых постах в стране, и очевидно, что экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко они в расчет не берут.

Американцы, ясно дают понять, кого из украинских политиков они хотели бы видеть на каких ключевых постах в стране, и очевидно, что экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко они в расчет не берут.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, отвечая на вопрос корреспондента о том, могут ли нынешние разговоры об ориентированности Юлии Тимошенко «на украинскость» указывать на ее возвращение в большую политику и свидетельствовать о развороте страны на развитие собственного суверенитета.

По словам Владимира Корнилова, слова об «украинскоориентированности» Юлии Тимошенко очень удивили бы бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который считал своего преемника Виктора Януковича, гораздо более украинским, чем Тимошенко.

«Вот кто продаст всех, перепродаст, а потом еще раз займет и продаст. В этом смысле Юлия Тимошенко вообще мастер кульбитов совершенно невообразимых, что, кстати, отпугивало от нее и самих американцев, когда они выбирали курс: поддерживать Януковича или делать ставки на Тимошенко. В итоге они решили, что Янукович менее рискованный вариант», — напомнил политолог.

Поэтому вряд ли сейчас кто-либо может связывать с Юлией Тимошенко какие-то надежды на кардинальную смену курса страны.

Американцы же, которые по словам Корнилова, недвусмысленно указывают, кого они считают нужным поставить на конкретные высокие должности, вообще не упоминают в этом смысле фамилию Тимошенко.

Напомним, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в период с 1999 по 2001 год работала на должности вице-премьер-министра Украины по вопросам ТЭК (топливно-энергетического комплекса), после чего дважды занимала пост премьер-министра Украины: с 4 февраля по 8 сентября 2005 года, и м 18 декабря 2007 года по 3 марта 2010 года.