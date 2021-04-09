Вашингтон подготовил Украине роль жертвы для противостояния с Россией

Украине уготована роль жертвы в антироссийских планах Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Куликов.

Украине уготована роль жертвы в антироссийских планах Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Куликов.

По словам эксперта, в качестве инструмента давления на Россию Украина полностью себя исчерпала, поэтому у страны осталась лишь роль жертвы в противостоянии Москвы и Вашингтона.

"Если так можно выразиться, то Украина должна выполнить функцию "Боинга", который погиб над Донбассом", — рассказал политолог в эфире программы "Соловьев Live".

Теперь США будут использовать Киев в роли инструмента, чтобы заставить Европу разорвать отношения с Россией, говорит Куликов. В целом американские власти самостоятельно довели Украину до "предсмертного" состояния, заключил эксперт.