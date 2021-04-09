Вылетающих в Турцию россиян могут обязать вакцинироваться от коронавирусной инфекции

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Турции может стать поводом для введения новых ограничений со стороны России. Граждан могут обязать вакцинироваться перед полетом.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Турции может стать поводом для введения новых ограничений со стороны России. Граждан могут обязать вакцинироваться перед полетом.

Правительство России может ввести ряд ограничительных мер для туристов, выезжающих в другие страны. Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Турции. Об этом сообщили эксперты портала "Турпром".

Специалисты отмечают, что у российских властей есть несколько вариантов решения данного вопроса. Первый предполагает запрет на авиаперелеты из России в Турцию. Это приведет к возникновению экономических проблем у туроператоров, так как многие путевки уже были куплены заранее, считают аналитики. Второй вариант — введение обязательного карантина для прибывающих из Турции.

Есть и третий вариант. Он предполагает собой введение обязательного прохождения процедуры вакцинации от COVID-19 для выезжающих за границу россиян. Таким образом, сертификат о получении дозы противокоронавирусного препарата будет необходимым для пересечения границ документом.

Россия — не единственная страна, обеспокоенная обстановкой в Турции. Ранее власти Китая приняли решение о запрете туристических поездок в страну, а также отменила авиарейсы турецкой компании Turkish Airlines. Об остановке воздушного сообщения также заявил Иран.