Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. Такое сообщение передал Кремль.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. Такое сообщение передал Кремль.

Российский лидер направил в Соединенное Королевство телеграмму с соболезнованиями. Владимир Путин выразил слова искреннего сочувствия и попросил передать их всем членам семьи Елизаветы II. Президент пожелал королеве мужества и душевной стойкости перед тяжелой и невосполнимой утратой, сообщает Кремль.