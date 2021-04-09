16:19 9 Апреля 2021Политика
Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. Такое сообщение передал Кремль.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. Такое сообщение передал Кремль.
Российский лидер направил в Соединенное Королевство телеграмму с соболезнованиями. Владимир Путин выразил слова искреннего сочувствия и попросил передать их всем членам семьи Елизаветы II. Президент пожелал королеве мужества и душевной стойкости перед тяжелой и невосполнимой утратой, сообщает Кремль.