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16:23   9 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Погребинский рассказал, как антироссийская риторика сыграет против Украины

Погребинский рассказал, как антироссийская риторика сыграет против Украины

Жители Украины чересчур ярко реагируют на пропаганду, которая царит на местных телеканалах и радиостанциях. Такое мнение в беседе с деловой газетой «Взгляд» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что сейчас 36% украинцев всерьез опасаются «военного вторжения» со стороны России. Местные СМИ ежедневно занимаются «обработкой» населения, чтобы попытаться сплотить его в случае угрозы. При этом в сложившейся ситуации есть и положительный момент, добавил политический эксперт.

«Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», — заявил Погребинский.

Погребинский рассказал, как антироссийская риторика сыграет против Украины

По данным украинской социологической группы «Рейтинг», 27% жителей Украины все же положительно относятся к российскому президенту Владимиру Путину, но при этом боятся военного вторжения ВС РФ. Погребинский не нашел в этом противоречия.

«Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», — подытожил эксперт.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, для чего Киев вновь занялся разжиганием конфликта на Донбассе. Президент Владимир Зеленский всеми силами пытается напомнить о себе руководству НАТО, куда Украина уже много лет не может попасть.

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#россия #украина #киев

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