Политолог уверен, что большая часть населения страны не воспринимает «военное вторжение» со стороны России всерьез.

Жители Украины чересчур ярко реагируют на пропаганду, которая царит на местных телеканалах и радиостанциях. Такое мнение в беседе с деловой газетой «Взгляд» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что сейчас 36% украинцев всерьез опасаются «военного вторжения» со стороны России. Местные СМИ ежедневно занимаются «обработкой» населения, чтобы попытаться сплотить его в случае угрозы. При этом в сложившейся ситуации есть и положительный момент, добавил политический эксперт.

«Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», — заявил Погребинский.

По данным украинской социологической группы «Рейтинг», 27% жителей Украины все же положительно относятся к российскому президенту Владимиру Путину, но при этом боятся военного вторжения ВС РФ. Погребинский не нашел в этом противоречия.

«Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», — подытожил эксперт.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, для чего Киев вновь занялся разжиганием конфликта на Донбассе. Президент Владимир Зеленский всеми силами пытается напомнить о себе руководству НАТО, куда Украина уже много лет не может попасть.