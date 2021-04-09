Конституционный суд обязал изменить статью УК о домашнем насилии

КС признал статью 116.1 УК РФ несоответствующей основному закону России и призвал установить компенсации для пострадавших от побоев и издевательств.

КС признал статью 116.1 УК РФ несоответствующей основному закону России и призвал установить компенсации для пострадавших от побоев и издевательств.

Суд обязал законотворцев изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия. Он также признал несоответствующей конституции статью 116.1 УК РФ о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщается на сайте суда со ссылкой на соответствующее постановление.

"Она (статья) не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость", — говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что законодателям необходимо "внести в действующее законодательство необходимые изменения в статью" и установить компенсации для потерпевших, в делах которых будет применяться оспоренная норма.