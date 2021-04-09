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16:03   9 Апреля 2021
Происшествия

На территории школы в Новороссийске задержан полуобнаженный "бегун"

На территории школы в Новороссийске задержан полуобнаженный "бегун"

Правоохранители задержали мужчину, который бегал голым по территории школы в Новороссийске и пугал детей.

Инцидент произошел возле образовательного учреждения. Днем на территорию школы проник неизвестный мужчина. Оказавшись поблизости с главным зданиям, он разделся до трусов и стал бегать на виду у изумленных учеников и испуганных педагогов.

Чтобы угомонить эксгибициониста, службе безопасности школы пришлось вызвать на место ЧП правоохранителей. В итоге стражи порядка задержали неадеквата и увезли его в отделение, пишет kuban.kp. Предполагается, что в ближайшее время мужчину проверят на наркотики и алкоголь.

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