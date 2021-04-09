Липецкий зек притворялся девочкой и вымогал у школьниц интимные фото

Суд в Липецке приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, совращавшего школьниц в социальных сетях, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд в Липецке приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, совращавшего школьниц в социальных сетях, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчина отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, однако это не помешало ему продолжать нарушать закон. Злоумышленник создавал страницы в социальных сетях и притворялся девочкой-подростком, добавляя "в друзья" приглянувшихся школьниц.

Зек втирался в доверие к несовершеннолетним, после чего начинал вести с ними разговоры о сексе и отправлять им интимные фото и видео. После этого он требовал от "подружек" ответного контента. В 2017 году он оказался на свободе и опубликовал в Сети эротические снимки двух школьниц. Полицейские вычислили автора публикации и установили его причастность к 19 эпизодам преступной деятельности. Всего от его действий пострадали минимум шесть девочек. Суд приговорил извращенца к 20 годам колонии строгого режима.