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15:44   9 Апреля 2021
Происшествия

Премьер-министра Норвегии оштрафуют за нарушение антиковидных правил

Премьер-министра Норвегии оштрафуют за нарушение антиковидных правил

Эрна Сульберг нарушила карантинные меры и заплатит за содеянное 20 тысяч норвежских крон, что составляет около 2,4 тысячи долларов.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг получит штраф по делу о нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Как сообщила в пятницу представитель полиции полицейского округа Сер-Эст Уле Сэверуд, премьер-министр получит штраф в размере 20 тысяч норвежских крон.

Полиция получила данные о нарушении из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее 60-летия. Первый раз в ресторане, второй – на съемной квартире премьер-министра. Оба раза на месте присутствовали более десяти человек. Хотя в стране действуют на ограничения из-за пандемии.

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