Премьер-министра Норвегии оштрафуют за нарушение антиковидных правил

Эрна Сульберг нарушила карантинные меры и заплатит за содеянное 20 тысяч норвежских крон, что составляет около 2,4 тысячи долларов.

Эрна Сульберг нарушила карантинные меры и заплатит за содеянное 20 тысяч норвежских крон, что составляет около 2,4 тысячи долларов.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг получит штраф по делу о нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Как сообщила в пятницу представитель полиции полицейского округа Сер-Эст Уле Сэверуд, премьер-министр получит штраф в размере 20 тысяч норвежских крон.

Полиция получила данные о нарушении из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее 60-летия. Первый раз в ресторане, второй – на съемной квартире премьер-министра. Оба раза на месте присутствовали более десяти человек. Хотя в стране действуют на ограничения из-за пандемии.