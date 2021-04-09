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15:39   9 Апреля 2021
Общество

Мишустин сообщил о необходимости введения новых мер борьбы с COVID-19 перед праздниками

Мишустин сообщил о необходимости введения новых мер борьбы с COVID-19 перед праздниками

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость введения дополнительных мер для снижения риска ввоза в Россию новых штаммов COVID-19 в преддверии майских праздников.

По словам Мишустина, эпидемиологическая ситуация в последнюю неделю в 30 европейских странах и других мировых государствах начала ухудшаться. Там наблюдается рост заболеваемости инфекцией.

На фоне того, что многие российские граждане собираются отдохнуть на майские праздники, в том числе отправившись за рубеж, необходимо предусмотреть дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

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#праздники #мишустин #коронавирус

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