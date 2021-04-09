Юристы Пригожина разоблачили "брачный договор" Соболь и Мохова

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь и ее мужу Сергею Мохову о признании недействительным их брачного договора, с помощью которого юрист ФБК (признан иноагентом) пыталась избежать выплаты долгов.

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь и ее мужу Сергею Мохову о признании недействительным их брачного договора, с помощью которого юрист ФБК (признан иноагентом) пыталась избежать выплаты долгов.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Согласно решению суда все имущество, ранее переданное Любовью Соболь ее мужу, вновь является совместной собственностью. Поэтому теперь, согласно закону, приставы могут наложить взыскание на это имущество за долги ответчика", — говорится в заявлении пресс-службы.

Стоит напомнить, что 28 октября 2019 года суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального и Любови Соболь, а также с "Фонда борьбы с коррупцией" по 29,2 млн рублей. После этого Соболь переписала все свое имущество на мужа Сергея Мохова.

К слову, от судебных заседаний по иску о признании недействительным брачного договора Соболь и ее муж всячески уклонялись.