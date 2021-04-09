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15:33   9 Апреля 2021
Общество

Юристы Пригожина разоблачили "брачный договор" Соболь и Мохова

Юристы Пригожина разоблачили "брачный договор" Соболь и Мохова

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь и ее мужу Сергею Мохову о признании недействительным их брачного договора, с помощью которого юрист ФБК (признан иноагентом) пыталась избежать выплаты долгов.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Юристы Пригожина разоблачили "брачный договор" Соболь и Мохова

"Согласно решению суда все имущество, ранее переданное Любовью Соболь ее мужу, вновь является совместной собственностью. Поэтому теперь, согласно закону, приставы могут наложить взыскание на это имущество за долги ответчика", — говорится в заявлении пресс-службы. 

Стоит напомнить, что 28 октября 2019 года суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального и Любови Соболь, а также с "Фонда борьбы с коррупцией" по 29,2 млн рублей. После этого Соболь переписала все свое имущество на мужа Сергея Мохова.

К слову, от судебных заседаний по иску о признании недействительным брачного договора Соболь и ее муж всячески уклонялись

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#суд #пригожин #фбк #соболь

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