Рекордсмен с острова Корфу: кем был супруг Елизаветы II

До своего столетнего юбилея герцог Эдинбургский Филипп не дожил всего лишь два месяца.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. В официальном аккаунте Букингемского дворца в Twitter сказано, что супруг британской королевы Елизаветы II «мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке».

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Филипп Маунтбеттен прожил дольше, чем любой другой мужчина в истории британской королевской семьи. Не так давно принц прошел плановое обследование в лондонском госпитале, где провел около месяца и, по заверениям представителей Букингемского дворца, лечился от «инфекции». Чуть позже его перевели в больницу Святого Варфоломея, где он перенес операцию на сердце.

С будущей королевой Елизаветой Филипп вступил в брак в 1947 году. Титул принца он получил лишь 10 лет спустя, когда король Георг VI скончался, и на трон взошла его супруга, которая войдет в историю как Елизавета II. До этого герцог Эдинбургский благополучно отслужил на флоте и в 1953 году получил звание адмирала королевского флота.

Помимо значимого государственного титула, Филипп Маунтбеттен также обладал званиями президента Всемирного фонда дикой природы и главы Международной федерации конного спорта. Именно в статусе последнего он первым из всех членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году. В Кремле он встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и председателем Совета министров Алексеем Косыгиным.

Несмотря на то, что принц сравнивал туризм с проституцией, он довольно много путешествовал. В 1956 году Филипп устроил целое турне, посетив 11 стран меньше чем за два месяца. В России супруг Елизаветы II был два раза: в октябре 1994 года и марте 1997 года. В ходе последнего визита он съездил в Хабаровск и на Камчатку.

В январе 2019 года принц Филипп стал участником серьезного ДТП, из-за которого его автомобиль перевернулся от столкновения с другой машиной. Сам герцог Эдинбургский почти не пострадал, но два человека в другой машине получили небольшие травмы.

Стоит отметить, что трагедия в королевской семье произошла менее чем за две недели до дня рождения Царствующей особы — 21 апреля. В этот день королеве Елизавете II исполнится 95 лет.