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16:22   9 Апреля 2021
Весь мир

Рекордсмен с острова Корфу: кем был супруг Елизаветы II

Рекордсмен с острова Корфу: кем был супруг Елизаветы II

Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. В официальном аккаунте Букингемского дворца в Twitter сказано, что супруг британской королевы Елизаветы II «мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке».

Филипп Маунтбеттен прожил дольше, чем любой другой мужчина в истории британской королевской семьи. Не так давно принц прошел плановое обследование в лондонском госпитале, где провел около месяца и, по заверениям представителей Букингемского дворца, лечился от «инфекции». Чуть позже его перевели в больницу Святого Варфоломея, где он перенес операцию на сердце.

С будущей королевой Елизаветой Филипп вступил в брак в 1947 году. Титул принца он получил лишь 10 лет спустя, когда король Георг VI скончался, и на трон взошла его супруга, которая войдет в историю как Елизавета II. До этого герцог Эдинбургский благополучно отслужил на флоте и в 1953 году получил звание адмирала королевского флота.

Принц Филипп скончался: кем был супруг Елизаветы II

Помимо значимого государственного титула, Филипп Маунтбеттен также обладал званиями президента Всемирного фонда дикой природы и главы Международной федерации конного спорта. Именно в статусе последнего он первым из всех членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году. В Кремле он встретился с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и председателем Совета министров Алексеем Косыгиным.

Несмотря на то, что принц сравнивал туризм с проституцией, он довольно много путешествовал. В 1956 году Филипп устроил целое турне, посетив 11 стран меньше чем за два месяца. В России супруг Елизаветы II был два раза: в октябре 1994 года и марте 1997 года. В ходе последнего визита он съездил в Хабаровск и на Камчатку.

В январе 2019 года принц Филипп стал участником серьезного ДТП, из-за которого его автомобиль перевернулся от столкновения с другой машиной. Сам герцог Эдинбургский почти не пострадал, но два человека в другой машине получили небольшие травмы.

Стоит отметить, что трагедия в королевской семье произошла менее чем за две недели до дня рождения Царствующей особы — 21 апреля. В этот день королеве Елизавете II исполнится 95 лет.

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