ЦИК Северной Осетии сообщил дату избрания нового главы республики

Парламентские выборы нового главы Северной Осетии состоятся 19 сентября. Об этом сообщил Центризбирком республики.

Парламентские выборы нового главы Северной Осетии состоятся 19 сентября. Об этом сообщил Центризбирком республики.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в пятницу. Новым врио руководителя региона назначен Сергей Меняйло, который занимал пост полпреда главы государства в Сибири. Политик поблагодарил президента за доверие в ходе беседы по видеосвязи.