Губернаторопад по-кремлевски: Первая тройка игроков и пензенский вымогатель

Вячеслав Битаров из Северной Осетии стал третьим за неделю ушедшим в отставку главой региона.

Весна – время обновления. То, что сейчас происходит в субъектах РФ, снова можно назвать губернаторопадом, который ПС предсказывала ранее. Шолбан Кара-оол, Сергей Морозов – долгожители региональной политической сцены стали уходить. Есть ли в этом признаки нового веерного отключения губернаторов?

Как полагает политический консультант Дмитрий Фетисов, такие признаки определенно есть: начался процесс замены руководителей в регионах, к которым, с одной стороны, накопились резонные вопросы, как это случилось в истории с Иваном Белозерцевым (экс-главой Пензенской области, арестованным по обвинению в получении взяток - прим.ред). А с другой, пора определиться с теми, кому могут разрешить продление полномочий.

«Понятно, что Морозова [подавший в отставку губернатор Ульяновской области - прим.ред] «продлять» не стали, для этого уже не было возможностей, и, соответственно, нашли ему замену. Тем не менее, да, мы сейчас говорим про губернаторопад, и момент для него выбран наиболее оптимальный. Чтобы новые врио, которые придут, они: а) не успели нарастить антирейтинг и б) смогли бы что-то показать в деле до сентябрьских выборов», – отметил Фетисов.

В случае с Морозовым, по мнению эксперта, сыграли свою роль и возраст, и накопившаяся усталость избирателя. Да и в принципе было видно, что Москва не особо желает продлевать его полномочия. При том, что звучало много вопросов к его команде, гремели коррупционные скандалы, но в Кремле чувствовалось уважение лично к самому ульяновскому старожилу.

«Тем не менее, президент вчера удивил, когда предложил все-таки сохранить костяк этой команды. Возможно, что это была личная просьба Морозова к президенту. В любом случае, ему дали уйти в почетном статусе», – подчеркнул собеседник ПС.

Что касается Тывы, то находка элитной базы отдыха в тайге, которой даже нет на карте, не стала даже последней каплей. К Кара-оолу и без «капель» было достаточно претензий: человек не справлялся с регионом, считает Фетисов.

«Хотя опять же ничего экстраординарного не произошло... И что-то кардинальное в отношениях между регионом и федеральным центром не поменяется. Но, возможно, что позитивные настроения в обществе вполне вырастут», – полагает он.

Предпосылки для отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова назрели давно, уверен политический консультант.

«Сильным аргументом стали майские протесты прошлого года в республике, которые случились не столько из-за ковида, сколько из-за политики главы региона. Думаю, в Кремле о них помнят. И понимают, что Северная Осетия – это такая пороховая бочка, которая может вспыхнуть в любой момент, если Битаров останется», - полагает Фетисов.

Битарова сложно назвать эффективным главой региона. Скорее, он — успешный бизнесмен, поделился мнением с «Политикой Сегодня» эксперт из Северной Осетии Алан Мамиев. Группа компаний «Бавария», формально принадлежащая сыну Вячеслава Битарова, за годы его правления разрослась.

Продажи одной только минералки увеличились в разы, отмечает Мамиев. С 2016 года, как Битаров возглавил регион, он получил возможность экспортировать ее, лоббировать интересы своих бизнес-структур. С этим связаны и конфликты с местными элитами.

«Он не политик, он — бизнесмен. Политик учитывает чужие интересы, а бизнесмен – подавляет. Конечно, в элитах растет недовольство. Поэтому неслучайно последние три года его пытаются отправить в отставку. Битаров и его команда – это люди из его же бизнес-структур, и в политике они ноль. Они даже не понимают, что такое политика. Что политика – это искусство управления общественной энергией. А для них все вокруг – бизнес», — категоричен Мамиев.

Он уверен, что сейчас региону нужен другой человек.

«Дело в том, что сейчас мы вступаем в эпоху турбулентности, а может быть даже и войны. По крайней мере, наш регион сейчас является уже чуть ли не прифронтовым. Вы видите, что происходит на Южном Кавказе, в Турции, война в Нагорном Карабахе. Возможно, все это опять перекинется в Грузию, чрезвычайно обостряется ситуация на Украине…» – отметил эксперт.

При всех этих факторах в таких потенциально взрывоопасных, приграничных регионах, как Северная Осетия, сейчас нужны руководители, которые связаны с силовыми структурами и имеют бэкграунд именно силовой, продолжает Мамиев. Это важно для адекватного реагирования новым вызовам. Есть хорошие руководители для мирного времени, а есть – для военного.

«Даже у казаков – у них есть атаман мирных времен, а есть походный атаман. Это разные люди с различными качествами и компетенцией <…> Мне кажется, сейчас политическую систему будут вообще переформатировать именно под мобилизацию, под внешние угрозы», — полагает собеседник ПС.

9 апреля президент Владимир Путин принял отставку Битарова по собственному желанию. Врио главы назначен уроженец республики, бывший губернатор Севастополя, полпред президента в Сибирском ФО Сергей Меняйло, как раз имеющий силовой бэкграунд: в 2009 году он участвовал в военно-морской операции Черноморского флота в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии, был заместителем командующего Черноморским флотом.