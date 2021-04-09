Кремль: Путин ответил на вопросы Меркель о перемещениях российских войск

Москва абсолютно вольна передвигать свои вооруженные силы по территории России на свое усмотрение, процитировал слова Путина представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва абсолютно вольна передвигать свои вооруженные силы по территории России на свое усмотрение, процитировал слова Путина представитель Кремля Дмитрий Песков.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина дать объяснение увеличению количества российских войск на границе с Украиной. Заместитель руководителя Администрации президента России решил прокомментировать слова канцлера ФРГ.

"Президент дал все необходимые разъяснения. Мы абсолютно вольны передвигать наши вооруженные силы по территории России на наше усмотрение. Украина снова превращается в потенциально нестабильный регион", — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не может не предпринимать необходимые меры, когда рядом находится столь взрывоопасный регион.

Путин и Меркель 8 апреля провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили провокационные действия Киева в Донбассе.