Россия за день. Главное: взятки в Крыму, дорогой Сочи и ураган на Камчатке

В Крыму высокопоставленный полицейский пойман за многомиллионной взяткой. В Сочи растут цены на отдых. А по Камчатке ударил мощный ураган.

Омская область. У партии «Коммунистов России» в Омске сменился лидер. Теперь функции первого секретаря выполняет ведущий «12 канала» Владимир Казанин. Он сменил журналиста Владимира Жукова, который занимал этот пост с 2016 года. Ранее руководство изменилось в отделениях трех партий: «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Челябинская область. Медики Челябинска помогли ветерану Великой Отечественной войны побороть коронавирус. 104-летний Ахмет Рафиков, участвовавший в боях за Белоруссию и Польшу, уже выписан из больницы и сейчас находится дома в кругу родных. По информации регионального Минздрава, наибольшее опасение вызывали возрастные заболевания пенсионера. Как быстро удалось стабилизировать его состояние, не уточняется.

Ростовская область. Агроконцерн «Покровский» в Ростове-на-Дону продолжает работать в штатном режиме, несмотря на возбужденное против руководства и ряда сотрудников уголовное дело о вымогательстве и рейдерских захватах сельхозпредприятий. Компания не согласна с обвинениями и намерена доказать свою невиновность в суде.

Белгородская область. Московская транспортная прокуратура подала в суд на международный аэропорт Белгорода. Надзорный орган хочет привлечь руководство воздушной гавани к административной ответственности, но причины иска не раскрываются. Отметим, в прошлом году убытки компании превысили 60 млн рублей, а сам аэропорт перешел в управление московской компании «Новапорт инвест».

Саратовская область. Воспитанники колледжа кулинарных искусств в Саратове испекли «Пирог Гагарина», который в свое время очень понравился первому российскому космонавту. Кулинары рассказали, что он выпекается из белого и шоколадного теста и прослаивается повидлом. А его главная особенность — белково-кисельная начинка, похожая по вкусу на нежный зефир.

Забайкальский край. В исправительную колонию №3 в Чите нагрянет прокуратура. Провести проверку потребовали волонтеры, которые утверждают, что животные в местном собачьем питомнике голодают и вынуждены питаться щенками и трупами сородичей. Если факт каннибализма будет установлен, это станет поводом для возбуждения дела.

Республика Крым. В кафе Симферополя в момент получения крупной взятки оперативники задержали начальника Следственного управления городского МВД Никиту Мельникова. За 7,5 млн рублей полковник согласился прекратить уголовное преследование местного предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве. По информации следователей, к коррупционной схеме причастны еще ряд должностных лиц.

Республика Башкортостан. Суд в Уфе не стал отправлять в СИЗО главу Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина, после заседания его отпустили домой. Чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий при распоряжении муниципальной землей. Ущерб от его действий составил 3 млн рублей.

Тюменская область. Хирурги Тюмени спасли жизнь 62-летнему пациенту, удалив огромную опухоль в почке. Рак практически уничтожил орган, поэтому его тоже пришлось вырезать. Сообщается, что операция длилась 2,5 часа, а новообразование в диаметре достигало 25 сантиметров. При этом метастазов в организме пенсионера не обнаружили, поэтому у него есть все шансы вернуться к нормальной жизни.

Кировская область. В Кирове врачи спасли жизнь женщине, которую растерзал бык. Пациентка была доставлена в больницу в конце марта с множественными переломами ребер, двумя рваными ранами и ушибом легкого. Спустя три операции состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Сейчас она готовится к выписке.

Краснодарский край. Туроператоры предупредили россиян о росте цен на отдых в Сочи. Так, предстоящим летом стоимость путевок на популярный российский курорт будет на 10-15% выше, чем в 2020 году. Подорожание связано в первую очередь с увеличением цен на продукты и тратами на дезинфицирующие средства. Кроме того, на Черноморском побережье на 15% выросла стоимость аренды автомобилей.

Камчатский край. На Камчатку сегодня обрушился мощный ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В региональной столице отменили занятия в школах. Стихия обрывала провода, ломала деревья, срывала обшивки зданий и металлические козырьки, в центре Петропавловска-Камчатского перевернулся киоск и несколько скамеек. А на берегу Авачинской губы летающие камни побили, как минимум, шесть машин.

Курская область. Курская область представила колоду карт с изображениями знаменитых земляков на выставке «Интурмаркет» в Москве. Журналист из Воронежа раскритиковал этот элемент экспозиции, заявив, что он не привлечет внимание туристов к древнему городу. Однако в комитете по культуре Курска заверили, что карты не были частью стенда, их создал ведущий мероприятия Александр Виндс для викторины.

Владимирская область. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области от КПРФ призвали прокуратуру проверить работу мэрии региональной столицы. По мнению депутатов-коммунистов, чиновники незаконно списали с баланса города 9 из 20 автобусов марки «Волгобас», нанеся ущерб бюджету города в размере более 100 млн рублей.

Калининградская область. В Калининградскую область хлынул поток туристов, места в гостиницах практически закончились. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. По словам губернатора, спрос на отдых в самом западном субъекте России растет не только в сезон. Значительную роль в этом играет национальная программа «туристический кэшбек».