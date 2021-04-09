Путин предложил Меняйло занять пост врио главы Северной Осетии

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял предложение российского лидера Владимира Путина стать врио главы Северной Осетии.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял предложение российского лидера Владимира Путина стать врио главы Северной Осетии.

Глава государства переговорил со своим полномочным представителем в Сибири по видеосвязи. Владимир Путин предложил Сергею Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в ходе беседы. Политик согласился и подтвердил готовность к работе на новой должности.