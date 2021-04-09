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15:11   9 Апреля 2021
Происшествия

В петербургской Военно-космической академии разгорелся пожар

В петербургской Военно-космической академии разгорелся пожар

Учебный корпус Военно-космической академии имени А. Ф.Можайского охватил огонь. Спасатели эвакуировали студентов и преподавателей.

По данным источника ФАН, открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В момент ЧП в здании находились 312 человек, никто из них не пострадал.

Возгорание произошло в помещении на пятом этаже. На месте работают сотрудники экстренных служб, продолжается проливка.

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#пожар #петербург #военно-космическая академия

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