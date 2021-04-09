15:11 9 Апреля 2021Происшествия
В петербургской Военно-космической академии разгорелся пожар
Учебный корпус Военно-космической академии имени А. Ф.Можайского охватил огонь. Спасатели эвакуировали студентов и преподавателей.
Учебный корпус Военно-космической академии имени А. Ф.Можайского охватил огонь. Спасатели эвакуировали студентов и преподавателей.
По данным источника ФАН, открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В момент ЧП в здании находились 312 человек, никто из них не пострадал.
Возгорание произошло в помещении на пятом этаже. На месте работают сотрудники экстренных служб, продолжается проливка.