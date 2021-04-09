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14:59   9 Апреля 2021
Происшествия

Транспортная прокуратура Москвы судится с белгородским аэропортом

Транспортная прокуратура Москвы судится с белгородским аэропортом

Межрегиональная транспортная прокуратура направила в Арбитражный суд Белгородской области иск в отношении ООО "Международный аэропорт Белгород".

Надзорное ведомство намерено привлечь аэропорт областного центра к административной ответственности. Подробности дела не раскрываются. В самом аэропорту ситуацию также не комментируют.

По итогам 2020 года белгородский аэропорт ушел в убытки, "минус" составил 62,8 млн рублей, в 2019 году компания потеряла 6,7 млн рублей. Прошлой осенью также стало известно о смене инвестора аэропорта Белгорода.

В настоящее время из Белгорода можно улететь в Краснодар, но нет рейсов в Великобританию и Турцию. С конца мая и в июне запустят авиарейсы в Минеральные Воды и Симферополь.

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