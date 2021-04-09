Налог на рабство: кто заплатит за угнетения эстонцев и геноцид армян

В Эстонии задались вопросом, почему Германия до сих пор не расплатилась за «оккупацию» 900-летней давности.

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, но исправлять ошибки предков она не запрещает. В прошлом году темнокожее население США (в том числе миллиардеры) решили потребовать у властей компенсацию за 200 лет рабства, однако Вашингтон навстречу потомкам угнетенных афроамериканцев так и не пошел.

На этой неделе эстафету перехватили опомнившиеся эстонцы. Авторы национал-консервативного журнала Uued Uudised (UU) взяли пример с США и задумались: а почему бы не порыться в истории родной страны и не найти собственных «угнетателей», с которых можно с чистой совестью требовать положенные выплаты?

«Политика Сегодня» разобралась, кто держал в рабстве Эстонию и какие еще страны имеют право «выжать» денежную компенсацию из своего исторического наследия.

Несуществующая страна

С претензиями эксперты UU обратились к Германии, напомнив, что немецкие дворяне держали их страну в рабстве целых 700 лет. «Арабы и турки», которые заполонили Европу в наши дни, не несут ответственности за угнетение эстонцев, так что спрос с них небольшой. А вот Запад уже начал возмещать потери, так почему бы не присоединиться к современным тенденциям?

«Эстонцы были рабами 700 лет, и родина немецких дворян, которые держали нас в унизительных условиях, до сих пор существует и компенсирует, извиняется и преклоняет колени. <…> Поскольку Запад уже начал распределять компенсацию среди всех угнетенных, а рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, то мы требуем свою собственную долю», — пишут авторы эстонского издания.

Если верить национал-консерваторам из Uued Uudised, существовать Германии «осталось недолго», поэтому Берлину следует поспешить с зачислением средств на банковские карты эстонцев.

За внезапно появившуюся статью расходов немецкие власти должны благодарить Орден немецких меченосцев (он же Тевтонский орден), который в XIII веке включил земли современной Эстонии в состав Ливонского ордена. Авторы UU, впрочем, не учли один факт: в те годы государства под названием «Германия» не существовало — оно образовалось лишь шесть веков спустя, после Венского конгресса и роспуска Священной Римской империи. Что же выходит по логике эстонских историков?

Турецкое господство

А выходит то, что современные жители Германии должны немедленно запросить материальную компенсацию у правительств Дании и Швеции. Именно на их территории проживали племена варваров, захвативших впоследствии земли нынешней Германии.

Стоит сказать, что Священная Римская империя одним своим существованием крайне усложняет процедуру дележки «выплат за рабство». В ее состав в разные годы входили Италия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и некоторые регионы Франции. Тот самый Тевтонский орден, который уже встал на счетчик у Таллина, в свою очередь подчинялся Ватикану. Выходит, президенту Керсти Кальюлайд следует запросить аудиенцию у папы римского Франциска, чтобы призвать его рассчитаться с долгами бывших поручных.

В еще более незавидном положении оказывается Турция. С конца XIV века до конца XIX османы держали под контролем болгарские земли, не разрешая местным управленцам организовать свое независимое государство. В истории страны этот период так и называют: «турецкое рабство». Во время него местным жителям насильственным образом насаждали исламскую веру, а с христианских семей брали «налог кровью» — сыновей отправляли на службу османскому султану.

С еще более основательными претензиями может выступить Албания, которая находилась под контролем Османской империи еще дольше — с конца XIV до начала XX века. В течение этого периода турки собирали огромную дань с местных жителей, брали пленных и подавляли любые попытки повстанческих армий противиться воле султана.

Больше всего вопросов к Анкаре может возникнуть у армян. Жителям государства на границе Европы и Азии даже не придется углубляться в историю — рана на теле страны после геноцида 1915-1916 годов до сих пор кровоточит. Тогда за массовые депортации и расстрелы ответственность несли младотурки – лидеры одного из политических течений Османской империи, по указу которых было убито более полумиллиона человек.

Украинская аннексия

Австрии и Венгрии, которые не от хорошей жизни занимались сравнением цен на вакцины от коронавируса, придется еще туже затянуть пояса. Если вдруг Словения, Хорватия и Босния вместе с Герцеговиной вспомнят о существовании династии Габсбургов и бедах при Австро-Венгрии, то даже объединенного бюджета двух европейских стран не хватит, чтобы покрыть «расходы на рабство». Многонациональное государство просуществовало чуть больше полувека, и сегодня Любляна и Загреб также могут начать риторику об «угнетателях», которые кормились на их земле.

Президенту Александру Лукашенко впору отказаться от угроз в адрес литовских портов и их торговли. Вместо этого Минск имеет полное право затребовать компенсации за рабство в годы существования Великого княжества Литовского, частью которого была Белоруссия. К слову, Россия и Киев могут обратиться к Литве с похожим запросом: часть их земель также входила в состав княжества.

А чего может стоить диалог двух восточноевропейских соседей – Украины и Польши? Если Варшава заявит права на Луцк и Львов, которые раньше входили в состав страны, «слуге народа» Владимиру Зеленскому придется несладко. А уж если забуриться в века «поглубже»...

Президент, по его словам, до сих пор не оправился после «удара» со стороны обитателей Крыма, изъявивших желание вернуться в состав России. Аналогичную риторику можно ждать и от сторонника традиционных ценностей Анджея Дуды, который может заявить об «аннексии» Украиной той же Галичины. Экономический кризис вряд ли даст Киеву шанс рассчитаться с Варшавой за столь дерзкое заимствование территорий и многолетнее рабство жителей региона.

Все вышеперечисленные примеры доказывают, что логика экспертов эстонского издания Uued Uudised трудно применима на практике. У евреев, к примеру, есть в разы больше поводов требовать с Германии компенсаций, чем у жителей Эстонии, многие из которых куда более лучше помнят годы Второй мировой войны, чем «оккупацию» XIII века.