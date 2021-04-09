Сын модельера Вячеслава Зайцева перестал навещать тяжелобольного отца

Вокруг модельера Вячеслава Зайцева последнее время не утихают скандалы. В эфире "Пусть говорят" друзья дизайнера обвинили его единственного сына Егора в безразличии к родителю.

Вокруг модельера Вячеслава Зайцева последнее время не утихают скандалы. В эфире "Пусть говорят" друзья дизайнера обвинили его единственного сына Егора в безразличии к родителю.

Последнее время 83-летний Зайцев проводит в компании 62-летней Галины Гарафутдиновой и ее сына Тимура. Вместе они снимают видеоролики и публикуют в популярных соцсетях. В прессе считают, что бизнесвумен эксплуатирует тяжелобольного кутюрье. В эфире ток-шоу на Первом канале Гарафутдинова заявила, что она лишь дружит с Зайцевым и не претендует ни на какое имущество.

"Мы не опекуны, мы не живем у Вячеслава Михайловича. Мы не хотим его наследства. Мы просто дружим", — объяснила подруга Зайцева.

По словам предпринимательницы, с кутюрье они познакомились в 2008 году на съемках "Модного приговора". С тех пор они неоднократно вели совместные проекты, а ее сын Тимур даже принимал участие в показах дизайнера. Больше всего эта дружба беспокоит единственного сына Зайцева — Егора. В студии "Пусть говорят" он назвал друзей своего отца "семьей мерзавцев".

"Это — разные группировки, которые рвут папу, потому что видят, что это слабое звено… Из Дома моды я их всех повышвыривал. Они все сейчас тусуются у него в Каблуково и все тянут свои деньги", — резко отметил наследник модельера.

Сын Гарафутдиновой заявил, что долгое время Егор Зайцев игнорирует тяжелобольного отца и перестал его не просто навещать, а вовсе разговаривать. Кутюрье даже просил передать наследнику, чтобы тот отвечал на звонки.

"На Масленицу мой сын спросил: "Слава, что мы еще можем сделать?". На что он ответил: "Ничего не надо. Тимур, попроси Егора, чтобы он брал трубку, когда я звоню", — подтвердила слова сына бизнесвумен.

Известный российский модельер с 2016 года страдает от болезни Паркинсона, которая с каждым годом прогрессирует. С тех пор почти все свое время Зайцев проводит в загородном доме и не появляется на светских мероприятиях.