Челябинские медики вылечили от коронавируса 104-летнего участника штурма Берлина

Специалисты больницы №1 в Челябинске сумели вылечить ветерана Великой Отечественной войны от коронавирусной инфекции нового типа.

Специалисты больницы №1 в Челябинске сумели вылечить ветерана Великой Отечественной войны от коронавирусной инфекции нового типа.

Участник штурма Берлина, освободитель Белоруссии и Польши, 104-летний поэт Ахмет Рафиков успешно поборол коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает агентство URA.Ru со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Челябинской области.

По словам заведующей инфекционным отделением челябинского ГКБ №1 Маргариты Сорокиной, фронтовик вызывал беспокойство у врачей, так как коронавирус мог обострить возрастные заболевания. Тем не менее самочувствие ветерана пришло в норму, и после проведения всех необходимых этапов лечения он был выписан. Сейчас он находится дома, в кругу семьи.

Всего за время пандемии в Челябинской области было зафиксировано 57 751 случай заражения коронавирусной инфекцией. Темпы заболеваемости в регионе спадают.