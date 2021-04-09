Песков рассказал о планах Путина в День космонавтики

Президент России Владимир Путин в День космонавтики посетит город Энгельс Саратовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в День космонавтики посетит город Энгельс Саратовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

День космонавтики в России будут отмечать 12 апреля. Владимир Путин планирует посетить музейный комплекс, который расположился на месте приземления космонавта Юрия Гагарина, в Энгельсе Саратовской области.

"Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина — это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания", — сообщил Песков.

Он также добавил, что Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание, чтобы обсудить перспективы развития космической деятельности в России.