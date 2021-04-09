Тюменские врачи успешно удалили мужчине выпирающую из живота гигантскую опухоль

Урологи-онкологи медицинской санитарной части в Тюмени провели операцию по удалению гигантской опухоли, выпирающей из живота 62-летнего пациента.

Урологи-онкологи медицинской санитарной части в Тюмени провели операцию по удалению гигантской опухоли, выпирающей из живота 62-летнего пациента.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что 62-летний мужчина до последнего не обращался за помощью к врачам, поскольку надеялся, что опухоль пройдет сама собой и медицинского вмешательства не потребуется. В результате проведение КТ выявила, что из-за новообразования от органа, на котором оно расположилось, почти ничего не осталось.

Операция по удалению опухоли длилась в течение 2,5 часа. В диаметре ее размер достигал 25 сантиметров, а внутри содержалось 5 литров жидкости. В процессе пациенту вырезали одну почку. При этом новообразование не дало метастазов, поэтому у мужчины есть все шансы вернуться к нормальной жизни.