Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:30   9 Апреля 2021
Общество

Губернатор Калининградской области заявил о повышении интереса туристов к региону

Губернатор Калининградской области заявил о повышении интереса туристов к региону

Наблюдается значительное повышение интереса туристов к Калининграду и области. Об этом свидетельствует количество забронированных мест в отелях региона.

Места проживания в гостиницах Калининграда и области активно заполняются. Это говорит о большом интересе туристов к посещению города и области, причем не только в сезон, отметил в беседе с РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Весной текущего года гостиницы региона выходят на новые показатели востребованности. Обычно места бронируют на лето, но уже сейчас загруженность превысила 65%. Алиханов отметил, что это во многом связано с программой кешбэка. Возможность вернуть часть денег является дополнительным стимулом и бонусом для семей с детьми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#туризм #калининград #бронирование #интерес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров