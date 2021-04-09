Губернатор Калининградской области заявил о повышении интереса туристов к региону

Наблюдается значительное повышение интереса туристов к Калининграду и области. Об этом свидетельствует количество забронированных мест в отелях региона.

Наблюдается значительное повышение интереса туристов к Калининграду и области. Об этом свидетельствует количество забронированных мест в отелях региона.

Места проживания в гостиницах Калининграда и области активно заполняются. Это говорит о большом интересе туристов к посещению города и области, причем не только в сезон, отметил в беседе с РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Весной текущего года гостиницы региона выходят на новые показатели востребованности. Обычно места бронируют на лето, но уже сейчас загруженность превысила 65%. Алиханов отметил, что это во многом связано с программой кешбэка. Возможность вернуть часть денег является дополнительным стимулом и бонусом для семей с детьми.