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11:24   12 Апреля 2021
Весь мир

Global Times: тысячи туристов хлынули в Ухань ради изысков местной кухни

Global Times: тысячи туристов хлынули в Ухань ради изысков местной кухни

Китайское государственное издание Global Times объявило, что в городе Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения Covid-19, практически полностью восстановилась туристическая сфера после снятия строгих коронавирусных ограничений.

«После прошедшего трехдневного праздника фестиваля Цинмин город вошел в десятку лучших мест для внутреннего туризма — результат, который мало кто мог представить ранее, — сообщает Global Times. —  Уханьская еда стала знаменитой во всем мире в прошлом году по самым разным причинам».

Китай заявил, что на «родине» коронавируса — в Ухане, снова расцветает туризм

Согласно правительственному отчету, туризм в Ухане достиг примерно 60% от уровня 2019 года за счет фестиваля Цинмин — ежегодного местного праздника в память об умерших. Он также известен как Фестиваль чистки гробниц. 

«Когда-то опустевший город Ухань был наполнен сотнями тысяч туристов — толпа была настолько огромная и плотная, что, по словам сотрудника дорожного движения, "люди с трудом передвигались", — сообщает китайская газета. 

В другом материале журналистов Global Times говорится, что внутренний туризм по стране «вероятно, превзойдет уровень 2019 года». Однако ожидается, что реальный доход от этой сферы экономики упадет на 30-40%, так как «потребительские расходы остаются относительно низкими», а инфляция стремительно растет.

Китай заявил, что на «родине» коронавируса — в Ухане, снова расцветает туризм

Издание предполагает, что сохраняющиеся в Китае ограничения на международные поездки стимулируют внутренний туризм, поскольку у отдыхающих не было другого выбора, кроме как посещать местные достопримечательности.

«Цифры проливают свет на быстрое восстановление туристического рынка в постэпидемическую эпоху и наглядно показывают, что если посмотреть на количество поездок, внутренний туристический рынок почти полностью вернулся в норму», — писала Global Times.

Ранее стало известно, что Китай может оказаться на пороге «эпидемии одиночества»: в 2020 году в КНР было зарегистрировано 10 миллионов новорожденных, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Это значительно ниже ожидаемого уровня рождаемости, установленного китайскими экспертами по демографии и статистике.

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#китай #коронавирус #ухань

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