Кремль не ориентируется на материалы СМИ при проверке доходов глав регионов

Кремль ориентируется на тщательно проверенные декларации о заработках госслужащих и глав регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль ориентируется на тщательно проверенные декларации о заработках госслужащих и глав регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о публикациях СМИ, связанных с доходами главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, расследование и декларирование — это разные вещи. Все руководители регионов заполняют и сдают декларации. Соответствующие подразделения затем проверяют эти документы, подчеркнул Песков в беседе с журналистами в пятницу.

"В данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", — отметил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что не занимался сверкой декларации Кадырова с данными СМИ. Проверка предоставленной главами регионов информации делается ежегодно.