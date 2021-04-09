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14:19   9 Апреля 2021
Политика

Кремль не ориентируется на материалы СМИ при проверке доходов глав регионов

Кремль не ориентируется на материалы СМИ при проверке доходов глав регионов

Кремль ориентируется на тщательно проверенные декларации о заработках госслужащих и глав регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о публикациях СМИ, связанных с доходами главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, расследование и декларирование — это разные вещи. Все руководители регионов заполняют и сдают декларации. Соответствующие подразделения затем проверяют эти документы, подчеркнул Песков в беседе с журналистами в пятницу.

"В данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", — отметил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что не занимался сверкой декларации Кадырова с данными СМИ. Проверка предоставленной главами регионов информации делается ежегодно.

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#песков #кремль #декларации

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