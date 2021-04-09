Муж Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщили в Букингемском дворце.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщили в Букингемском дворце.

Принц Греческий и Датский Филипп, внук короля Греции Георга I и супруг королевы Великобритании Елизаветы II ушел из жизни в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет.

Королева Елизавета II и принц Филипп сочетались узами брака в 1947 году. Стоит отметить, что трагедия в королевской семье произошла менее чем за две недели до дня рождения царствующей особы — 21 апреля. В этот день королеве исполнится 95 лет.