Представители США оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Американская делегация во главе с военным атташе при посольстве США в Киеве Бриттани Стюарт оценила ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Американская делегация во главе с военным атташе при посольстве США в Киеве Бриттани Стюарт оценила ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Представители Соединенных Штатов выразили обеспокоенность обстановкой на юго-востоке Украины. По заявлению Стюарт, американское правительство всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

В ходе визита делегации США в район Операции объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил представителей с текущей оперативной ситуацией на фронте.