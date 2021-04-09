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14:07   9 Апреля 2021
Политика

Представители США оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Представители США оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Американская делегация во главе с военным атташе при посольстве США в Киеве Бриттани Стюарт оценила ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Представители Соединенных Штатов выразили обеспокоенность обстановкой на юго-востоке Украины. По заявлению Стюарт, американское правительство всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

В ходе визита делегации США в район Операции объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил представителей с текущей оперативной ситуацией на фронте.

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#сша #донбасс #украина

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