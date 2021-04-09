14:07 9 Апреля 2021Политика
Представители США оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
Американская делегация во главе с военным атташе при посольстве США в Киеве Бриттани Стюарт оценила ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Американская делегация во главе с военным атташе при посольстве США в Киеве Бриттани Стюарт оценила ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Представители Соединенных Штатов выразили обеспокоенность обстановкой на юго-востоке Украины. По заявлению Стюарт, американское правительство всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.
В ходе визита делегации США в район Операции объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил представителей с текущей оперативной ситуацией на фронте.