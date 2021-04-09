Профессора МГТУ им. Баумана нашли мертвым на рабочем месте

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 73-летнего профессора МГТУ им. Баумана Олега Мельникова. Его труп нашли на полу в административном здании вуза.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 73-летнего профессора МГТУ им. Баумана Олега Мельникова. Его труп нашли на полу в административном здании вуза.

Доктор экономических наук потерял сознание и скончался на четвертом этаже южного крыла главного корпуса. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно. Однако, по предварительным данным, она не связана с криминалом. На теле покойного не нашли каких-либо следов, свидетельствующих о наступлении насильственной смерти, передает РЕН ТВ.

Более подробно о случившемся станет известно после проведения специалистами ряда экспертиз. Также на основании их результатов может быть принято решение о начале расследования.