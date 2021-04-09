США попались на попытке отвоевать "право на хамство" после оскорблений Байдена

Любые страны не согласятся с США, если Вашингтон понимает под прагматизмом попытку отвоевать "право на хамство" и бездоказательные обвинения.

Любые страны не согласятся с США, если Вашингтон понимает под прагматизмом попытку отвоевать "право на хамство" и бездоказательные обвинения.

Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в интервью сайту 360tv.ru.

"Если оскорбления и бездоказательные обвинения теперь у кого-то в Вашингтоне числятся за прагматизм, то как минимум это странная постановка вопроса, которая тем более требует пояснений и разъяснений на официальном уровне", — отметил он.

По словам Новикова, такая позиция американской стороны вызывает вопросы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина "политическим прагматизмом". Он заявил, что глава государства стремится привлечь Россию к ответственности за якобы враждебные действия. Однако Белый дом открыт к сотрудничеству с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.