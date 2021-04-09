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13:51   9 Апреля 2021
Экономика

Летний отдых в Сочи может подорожать на 15%

Летний отдых в Сочи может подорожать на 15%

Отдохнуть в отелях и санаториях Сочи в предстоящем туристическом сезоне выйдет дороже на 10-15% в сравнении с 2020 годом. Такой прогноз озвучили представители туротрасли.

Подорожание путевок связано с ростом стоимости продуктов и затрат на дезинфицирующие средства, сообщает ТАСС со ссылкой на мнение экспертов.

Помимо этого, пришлось нанять дополнительный персонал, поскольку на уборку и дезинфекцию номеров уходит больше времени, отметила коммерческий директор санатория "Металлург" Елена Лукашова. По ее словам, стоимость размещения и процедур в 2021 году не сократится даже на фоне конкуренции с иностранными курортами, так как многие опасаются выезжать за границу.

Согласно данным отельеров, минимальная цена на размещение в хостелах Сочи относительно прошлого года увеличилась на 20%, составив 700 рублей в сутки. Их летняя загрузка по предварительным бронированиям достигает 85%.

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#туризм #сочи #цены #летний отдых

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